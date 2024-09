Katy Perry explica decisão de trabalhar com produtor que abusou de Kesha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um mês depois de lançar a música Woman’s World, do álbum 143, Katy Perry, 39, quebrou o silêncio sobre as críticas que sofreu logo após a estreia do single. Apesar da letra ser sobre empoderamento feminino e ter um videoclipe com elementos feministas, a canção foi produzida junto com Dr Luke, produtor acusado em 2014 de abusar sexualmente de Kesha.

“Entendo que isso gerou muitas conversas, e ele foi um de muitos colaboradores com quem trabalhei. Mas a realidade é que tudo vem de mim. A verdade é que escrevi essas músicas a partir da minha experiência de vida, passando por essa metamorfose, e ele foi uma das pessoas que ajudaram a facilitar isso tudo. Um dos compositores, um dos produtores. Estou falando a partir da minha própria experiência”, disse em entrevista a um podcast.

Sucessos da Katy contaram com a produção de Luke, tais como I Kissed a Girl, California Gurls e Teenage Dream. Segundo a cantora, a música é sobre “empoderar as mulheres”, principalmente ela mesma.