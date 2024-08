Kamala Harris ou Trump: casas de apostas indicam favorito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez desde que assumiu o posto de Joe Biden, como candidata à presidente dos Estados Unidos pelo partido democrata, Kamala Harris apareceu como favorita a ganhar as eleições norte-americanas diante de Donald Trump. Além das principais pesquisas de intenção de voto no país indicarem uma leve tendência para a candidata, as casas de aposta também mostram um favoritismo para Harris, em cotações divulgadas nesta terça-feira, 13, por algumas destas plataformas.

Nas casas Esportes da Sorte e Casa de Apostas, Kamala aparece com odd de 1.77, enquanto Trump tem 1.85. Na Estrela Bet, Harris aparece com 1.82, e Trump, 1.91. Na Bet7k, a democrata tem odd de 1.67, e Trump, de 1.74. Já no galera.bet e Odds&Scouts, Kamala Harris tem odd de 1.80, e Trump, de 2.00. Essas métricas, que medem os favoritos, sejam eles para os jogos de futebol, outros esportes e eleições, são uma avaliação das casas de apostas e do mercado em relação à probabilidade de determinado evento acontecer.

“Cada plataforma faz o seu trabalho em cima desse balizador. As pesquisas eleitorais são uma base para o cálculo, pois são estatísticas matemáticas de chance de vitória. Não são, contudo, o fator único a ser levado em consideração para que a cotação seja ofertada. Trago, então, outros exemplos que devem ser ponderados: qual a proporção histórica para aquele determinado país entre esquerda x direita, quais os resultados das últimas 10 eleições, quantos candidatos iniciaram a corrida eleitoral a frente e perderem no último mês de campanha. Quando aconteceu, quantos pontos atrás ele estava. Relação econômica/eleitoral, avaliação de momento do país e a consequentemente predileção por uma linha de governo. Tudo isso faz parte do algoritmo e do trabalho personalizado das casas e torna realmente a matemática por trás das cotações bastante complexa e intrigante. Considera-se também o balanceamento por cada casa de aposta, que nada mais é do que a lei de oferta e procura, fazendo com que as odds variem de acordo com o volume despendido naquelas opções”, complementa Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.

“É importante lembrar que as odds são dinâmicas e atualizadas em tempo real. No caso de apostas políticas, as pesquisas eleitorais – que seguem a metodologia científica – são, de maneira geral, o principal indicador de probabilidade. No entanto, em alguns casos, é mais difícil estimar. Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de contagem de votos é diferente, com peso diferente para cada estado. Isso quer dizer que um único estado pode decidir os rumos de uma eleição”, explica Ricardo Bianco Rosada é fundador da consultoria brmkt.co que atua nas áreas de Estratégia, Branding, Marketing e Desenvolvimento de Negócios.

“As cotações funcionam exatamente como as tradicionais apostas esportivas: os favoritos acabam possuindo as odds mais baixas. Isso indica que há uma propensão maior desse fato acontecer. Por isso vemos, no cenário atual, algumas cotações bastante altas. Dizem respeito às chamadas “zebras”. Essas cotações são geradas a partir de uma série de análises de provedores especializados em apostas, considerando toda a ambiência ao longo do período eleitoral”, complementa Hans Schleier, diretor de operações da Casa de Apostas.