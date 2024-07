Justiça nega pedido de Carlos Bolsonaro para recuperar porte de arma

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No ano passado, a Polícia Federal rejeitou renovação do porte de arma de Carlos Bolsonaro – ele tinha uma pistola calibre 380. O juiz Vigdor Teitel, da 11⁠ª Vara Federal do Rio, negou nesta quinta-feira, 18, mais uma vez o pedido em face do superintendente da Polícia Federal do Rio Leandro Almada.

Na ação, o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) argumentou que “é vereador de um dos municípios mais violentos do Estado do Rio, é pessoa pública e de filiação do ex-Presidente da República, vivenciando terrível sensação de insegurança no dia a dia”. Ele cita também o atentado à faca sofrido por seu pai nas eleições de 2018. Carlos entrou na Justiça com mandado de segurança para tentar reverter a decisão, mas permanece sem sucesso.