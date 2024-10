Justiça absolve empresário Thiago Brennand em caso de estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Justiça de São Paulo absolveu, nesta quinta-feira, 10, Thiago Brennand, 44 anos, da condenação de oito anos por estupro de uma massagista, ocorrido em 2022, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A decisão cabe recurso. Ele foi condenado à prisão em janeiro deste ano, além do pagamento de uma indenização de 50 mil reais, que também foi anulado. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) atenderam um pedido da defesa de Brennand que alegaram inconsistências no depoimento da massagista. O empresário segue preso com mais três condenações por crimes de estupro e uma lesão corporal.