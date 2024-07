Juliana Paiva surfa em grande estilo no retorno à Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quase dois anos depois de encerrar o contrato de exclusividade com a TV Globo, a atriz Juliana Paiva, 31 anos, voltou à casa onde foi revelada e passou treze felizes primaveras, encarnando todo tipo de boa moça. Durante o hiato, circulou pelo mercado de streaming, que chacoalhou o mercado da teledramaturgia nacional. “A arte não tem limitações. Quando se abre a cabeça para isso, tudo flui”, filosofa. Ainda neste ano ela surgirá nas telas em duas séries on-line: Sutura, no Prime Video, e a continuação do De Volta aos 15, na Netflix. Enquanto aguarda as estreias, ela aproveita para surfar no retorno aos folhetins da emissora, onde interpreta a jovem Electra na novela das 7 Família É Tudo. “Nada é mais democrático que a TV aberta. A questão social é o que me encanta nesse trabalho, estou motivada”, diz, adaptando o discurso para os tempos dos cachês pagos por produção.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902