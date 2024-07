Jornalista sobre demissão da Globo: ‘preferem mulher mais cheinha e preta’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A jornalista Jana Xavier, ex-apresentadora do SporTV, demitida pela TV Globo em maio de 2022, após 23 anos de emissora, revelou que perdeu espaço no canal por ser “muito bonita”. A declaração aconteceu durante sua participação em um podcast, onde ela contou o que seriam as predileções da empresa. “Durante muito tempo, tinha a ideia que, se a mulher tivesse os atributos de uma mulher bela, ela teria uma certa vantagem para entrar na televisão e no jornalismo. Mas na reta final, eu peguei o oposto disso. Teve um certo momento que eu estava me sentindo tratada como ‘você é muito bonita para estar aqui’. Tem que inserir a menina mais cheinha. Não estou falando que as pessoas cheinhas não são bonitas. Eles queriam outros padrões de beleza lá. A loira do olho claro não servia mais. A mulher com nariz grande, a mulher cheinha e, inclusive, a mulher preta, o que demorou a ser feito. Mas para trazer um, eles excluem o outro”.