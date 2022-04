Johnny Depp X Amber Heard: o julgamento de milhões

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas celebridades que se odeiam vão a julgamento exibido na TV, ao vivo e em cores. Com esse enredo, Johnny Depp, 58 anos, e sua ex-mulher Amber Heard, 35, marcam presença no mútuo processo por difamação em um tribunal americano — ele quer 50 milhões de dólares e ela, 100 milhões, a título de indenização por danos à carreira e à reputação. Depp e Amber foram casados por pouco mais de um ano, entre 2015 e 2017, mas a convivência foi intensa. Os detalhes vieram à tona em 2020, quando o ator processou o tabloide The Sun em Londres por chamá-lo de “espancador de mulher” — e perdeu. A principal testemunha do Sun foi Amber, que relatou cenas de abuso e violência, rebatidas por relatos de insanidade dela, com menções a automutilação e camas emporcalhadas. É nesse clima escatológico que decorre o novo processo, baseado em artigo sobre violência doméstica que a atriz escreveu para o Washington Post. Preveem-se semanas de frenesi nas redes sociais.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785