Mulher processa Deolane e Virginia após perder R$ 350 mil em apostas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os influenciadores Carlinhos Maia, Deolane Bezerra e Virgínia Fonseca são alvos de um processo de uma mulher de Goiânia que diz ter perdido 350 mil reais em jogos de azar. Ela contou em entrevista à TV Anhanguera que perdeu todo o valor da herança do pai em cerca de quatro dias apostando. “Eu me deparei com as publicações deles divulgando, incentivando a jogar na plataforma. Eles divulgam que apostam 50 reais e ganham 5 mil reais, para iludir as pessoas. Foi onde eu entrei e fui só perdendo”. Além dos influenciadores, quatro empresas também são processadas: a Esportes da Sorte e outras três facilitadoras de pagamentos. Na ação de dano material e moral, ela pede uma indenização total de 1,1 milhão de reais.

A equipe de Virginia, ao G1, ressaltou que encerrou parceria com a Esportes da Sorte em maio deste ano. Já Deolane voltou a ser presa nesta terça-feira, 10, após descumprir medidas cautelares e ter a prisão domiciliar revogada pela Justiça. Ela é investigada na Operação Integration, contra suposto esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

A Lei de Contravenções Penais de 1941 define jogos de azar como aqueles em que o resultado de ganho ou perda depende exclusivamente da sorte. De acordo com essa legislação, quem promove esse tipo de jogo pode ser condenado a uma pena de prisão de três meses a um ano, além de estar sujeito a multa. As casas de apostas esportivas, conhecidas como bets, estão autorizadas a operar no Brasil desde 2018, já que o ganho seria resultado de partidas reais, como jogos de futebol. A maioria desses sites fica hospedado fora do país e oferece seus serviços online.