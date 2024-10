Ivete Sangalo beija Liniker em show no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ivete Sangalo, 52 anos, preparou um show no Rock in Rio como só ela pode fazer. Presa em cordas, a cantora voou sobre a plateia e beijou Liniker ao cantar uma música inédita no palco Mundo. Uma das mulheres a se apresentar na noite dedicada a elas, a baiana se apresenta pela 19ª vez no festival de Roberto Medina, incluindo as edições de Portugal, Espanha e Estados Unidos. Neste ano, a artista faz um show focado em sua comemoração de 30 anos de carreira. Na última participação no Rock in Rio Lisboa, em 2022, ela chegou a se auto-intitular “Garota Rock in Rio”. Mais leve, mais solta.

Em sua apresentação em 2022, ano marcado por uma forte polaridade política na disputa pela presidência do Brasil, Ivete fez um show com peso diferente no festival. A cantora, que até aquele momento era taxada no finado Twitter (ou X) de “isentona”, surpreendeu com comentários contra as principais pautas do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao cantar Muito Obrigado Axé, a baiana disse: “A gente não precisa de armas, a gente precisa de amor. Deus não acredita na violência, acredita no amor”. Na época, a plateia reagiu com “Fora, Bolsonaro”.