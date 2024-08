Isolado, Jair Renan Bolsonaro lança campanha ao lado de apenas um irmão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai fazer sua estreia nas eleições de outubro, mas parece que não terá apoio de toda a família. O lançamento de sua campanha para vereador pelo Partido Liberal em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nesta quarta-feira, 28, contou apenas com a presença de apenas um dos três irmãos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Flávio e Carlos Bolsonaro não deram as caras para prestigiar o caçula na cerimônia ocorrida em um hotel do município.

Não é de hoje que há uma tensão entre os irmãos. Em 2021, Flávio, Carlos e Eduardo não gostaram quando o mais novo falou que namoraria uma petista. Inclusive, Eduardo e Carlos deixaram de seguir o irmão nas redes sociais, na época,. Anos antes, Eduardo foi flagrado criticando o mais novo em uma conversa com o pai.

Renan registrou sua candidatura como “Jair Bolsonaro”, para conquistar os eleitores do pai, que, aliás, também não esteve presente no evento. O ex-presidente foi à Foz do Iguaçu para apoiar o ex-presidente da Petrobras e de Itaipu, o general da reserva Joaquim da Silva e Luna, que concorre à prefeitura pelo PL. No lugar da presença, Bolsonaro enviou um vídeo em apoio ao filho: “Boa sorte a ele e a todos os candidatos a vereador deste município”, diz um trecho.