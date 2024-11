Isis Valverde fala do recomeço: cura da mãe e casamento marcado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Finalizadas as gravações de um filme e do tratamento contra o câncer da mãe, Isis Valverde, 37 anos, agora está focada em cada detalhe do casamento com o empresário Marcos Buaiz, 45 anos. A cerimônia será em maio do ano que vem, no interior de São Paulo. O evento para 180 convidados promete ser um dos mais luxuosos. “Intenso. Estou cuidando de tudo. O vestido de noiva agora está dando um pouco de trabalho, mas porque quero tudo perfeito. Tudo do jeito como sempre sonhei”, diz ela à coluna GENTE.

Discreto, o casal anunciou o noivado em uma festa entre amigos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no final de 2023, e assumiu o relacionamento publicamente meses antes, no Dia dos Namorados. Ela anunciou o fim do casamento com o ex-modelo André Resende, 45, em fevereiro de 2022 após seis anos juntos. Os dois são pais de Rael, de 5 anos.