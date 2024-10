Irmãos Menendez podem deixar a prisão em breve; saiba quando

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os irmãos Erik e Lyle Menendez, acusados de assassinar os pais, José e Kitty Menendez, tiveram nova audiência marcada para o dia 11 de dezembro. Dependendo da decisão do juiz, Erik e Lyle poderão deixar a prisão antes do Natal. A nova data foi marcada em uma reunião, nesta quarta-feira, 30, entre os advogados, promotores e o novo juiz do caso, Michael V. Jesic, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo o TMZ, o advogado dos irmãos pedirá a mudança da condenação para homicídio culposo. Caso o magistrado aceite, os dois ficariam livres por já terem cumprido o tempo máximo para essa sentença.

O caso dos irmãos Mendendez voltou aos holofotes com a série Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. A produção da Netflix traz a versão de que Erik e Lyle teriam sofrido abuso sexual do pai por anos e que decidiram matá-lo por acreditar que seriam mortos por ele. A alegação dos irmãos também voltou a ser considerada após as revelações feitas pelo ex-Menudo Roy Rosselló, que disse ter sido abusado sexualmente por José, que era vice-presidente da gravadora RCA.