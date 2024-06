Ilva Niño morre aos 89 anos: a atriz do ‘olhar popular’ na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ilva Niño morreu aos 89 anos est quarta-feira, 12, no Rio de Janeiro. A atriz foi casada por 15 anos com o ator e diretor Luiz Mendonça, morto em 1995, com quem teve um filho, o diretor Luiz Carlos Niño. Ilva estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, desde o dia 13 de maio, quando passou por uma cirurgia cardíaca.

Conhecida pelo olhar doce e popular, seu maior sucesso na TV foi em Roque Santeiro, de 1985, quando interpretou Mina, a empregada doméstica e confidente da viúva Porcina. Na emissora, também fez Verão Vermelho, de 1969; Bandeira 2, de 1971; A Patota, de 1972; Gabriela, de 1975; Pecado Capital, de 1975, entre outros. A atriz está no ar na reprise da novela Cheia de Charme, de 2012. Seu último trabalho foi em Malhação, de 2015.