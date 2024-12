Humorista debocha do estado de saúde de Lula e é repreendido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O humorista Oscar Filho, 46 anos, fez uma publicação no Instagram debochando de um boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi passou por uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira, 10, para drenar um sangramento no cérebro. No post, Oscar escreveu um comentário em uma imagem de uma notificação recebida no celular, informando que Lula havia passado a noite bem. “Se ele está lúcido, o acidente fez bem para ele. Vamos ver se melhora até 2026”, escreveu Oscar, referindo-se à queda sofrida pelo presidente no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro deste ano.

Nos comentários, alguns seguidores reprovaram a atitude do comediante. “Estou morrendo de rir, só que não”, escreveu uma internauta. “Oscar Filho, cara, que ser humano atual é você?”, questionou outro. Oscar Filho ficou amplamente conhecido quando integrou o time de repórteres do programa CQC, da Band, que ficou no ar de 2008 até 2015.

