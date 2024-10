Homens lançam cropped como tendência no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O dia das mulheres do Rock in Rio já tem um look oficial – pelo menos entre os homens. O calor intenso na cidade fez a ala masculina tirar os croppeds do armário para curtir o festival. “É super estiloso”, resume o estudante de educação física Junio Ferreira, 29. É só andar alguns metros para dar de cara com dezenas de outros jovens mostrando a barriga, tendência antes só entre as mulheres. “Treino muito para mostrar o corpo”, diz o designer Breno Fernandes, 27. Já o contador Caio Loureiro demorou a ter coragem para adotar o cropped. “Achava que não era pra mim, mas fui desmistificando”, admite.