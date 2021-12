Harry Styles: visão de moda sem medo, sem gênero e sem limites

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A anos-luz do adolescente cabeludo da boy band One Direction, o inglês Harry Styles, sexy e insinuante aos 27 anos, firmou-se ao longo de 2021 como um artista que se lança em várias direções. Sua turnê Love on Tour lotou estádios em toda parte. A carreira de ator deslancha em três estreias acumuladas pela pandemia — uma delas, a comentada ponta como Eros, irmão do vilão Thanos, em Eternos, da Marvel (“Quem não cresceu querendo ser super-­herói?”).

O namoro com a atriz Olivia Wilde segue firme e discreto. E os ensaios com roupas femininas são a glamorosa tradução do que a revista Dazed — na qual ele aparece calçando um delicado escarpin de saltinho — definiu como “uma visão de moda sem medo, sem gênero e sem limites”. Mais cool, impossível.

Publicado em VEJA de 29 de dezembro de 2021, edição nº 2770