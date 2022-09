Harry e Meghan cancelam compromissos e viajam às pressas a Balmoral

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado às 12h30 da quinta-feira dizendo que os médicos estavam preocupados com a saúde da rainha Elizabeth, de 96 anos, recomendando que ela permanecesse sob supervisão médica. A rainha nomeou Liz Truss como sua nova primeira-ministra na terça-feira. Com a notícia, o herdeiro do trono, o príncipe Charles, viajou para Balmoral para ficar com a rainha, bem como outros integrantes da Família Real.

Os Sussex – Harry e Meghan – estavam em sua primeira turnê pelo Reino Unido desde que deixaram a família real, em 2019, e se mudaram para a Califórnia. Meghan fez um discurso na cúpula do One Young World em Manchester na segunda-feira, 5. Depois, a dupla também viajou para Dusseldorf, na Alemanha, na terça-feira, 6, para marcar a contagem regressiva de um ano para os Jogos Invictus na cidade. Antes das notícias da saúde precária da rainha, não se pensava que Harry veria alguém da família enquanto estivesse no Reino Unido.