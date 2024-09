Gusttavo Lima se defende de acusações: ‘Assassinato de reputação’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gusttavo Lima se defendeu das acusações de suposto envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais nesta segunda-feira, 30. O cantor desabafou que não entende por que está passando por isso. “Isso é assassinato de reputação. É algo que estou sentindo. Mas podem ficar tranquilos”, disse o artista, pedindo que os fãs confiem na palavra dele.

Durante conversa com seu advogado, Claudio Bessas, em uma live no Instagram, o sertanejo alegou que trabalhou o ano inteiro para pagar a viagem para a Grécia. “Foi um presente de grego (risos). Mas foi uma viagem maravilhosa, independentemente de tudo o que aconteceu”, lembrou.

Ele justificou as viagens internacionais e esclareceu que não fugiu da Justiça, diretamente de sua casa em Miami, nos Estados Unidos. “Nós temos gravadora aqui nos Estados Unidos, inclusive vou começar a gravar no próximo mês 12 músicas em espanhol. Então assim: ‘o Gusttavo fugiu?’ O Gusttavo não precisa disso não, jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Cantei em Jaguariúna, fui no Rock in Rio no domingo. Pegou de surpresa. Eu falei: ‘Andressa, vamos com as crianças para os Estados Unidos, eu preciso proteger vocês e os meus filhos’. Estou à disposição da Justiça 24 horas. E estou aqui desde o dia 14 de setembro porque nós temos um show aqui no dia 19 de outubro, o Buteco Miami. E dia 26 vai ter em Boston. Não tem ninguém fugindo aqui não”.

Lima é alvo da Operação Integration, a mesma que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra. O artista chegou a ter a prisão preventiva decretada, mas foi revogada.