Gusttavo Lima constrói aeroporto privado

Agora Gusttavo Lima, 35 anos, tem um “aeroporto” para chamar de seu. O cantor construiu uma pista de pouso particular em sua mansão para receber voos privados de todo o país. A informação foi divulgada pelo próprio artista em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira, 31. “Tudo concluído, 100%. O nosso pátio que agora recebe voos privados do país inteiro”, disse o sertanejo, enquanto exibia o espaço. A pista fica localizada em uma propriedade de 39 mil hectares em Florestal, Mato Grosso. Segundo ele, a ideia é reduzir o tempo de viagens profissionais e pessoais, como a que fez para Miami, nos Estados Unidos, recentemente. Na ocasião, o cantor também foi até a Universidade de Harvard, em Boston, para dar uma palestra.

Alvo da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, Gusttavo Lima teve uma aeronave apreendida em setembro, no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo. Na época, a assessoria do artista afirmou que o jatinho havia sido vendido e não pertencia mais ao cantor. Em outubro, a Justiça de Pernambuco autorizou a Polícia Civil do estado a utilizar o avião, além das aeronaves que pertenceram à Esportes da Sorte e do empresário Darwin Henrique da Silva Filho.