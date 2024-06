Gilberto Gil recebe o título de Doutor Honoris Causa da Uerj

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), através da professora Gulnar Azevedo e Silva, reitora da universidade, concedeu ao cantor e compositor Gilberto Gil o título de Doutor Honoris Causa. A cerimônia reuniu amigos e fãs no Teatro Odylo Costa, filho, na tarde desta terça-feira, 18, no Campus Maracanã. A homenagem contou com personalidades do meio artístico e político brasileiro, como: Paulo Niemeyer, Geraldo Carneiro, Camila Pitanga, Beth Jobim, Miguel Pinto Guimarães, Gabriel O Pensador, Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco, entre tantos. Além da família Gil: Flora, Maria, José. No palco do teatro se apresentaram o Coral Altivoz e o sexteto de cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, que tocou músicas do cantor como Aquele Abraço. Em janeiro, a UFRJ também tinha concedido a honraria a Gil. Em 2022, o ex-ministro da Cultura se tornou também membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).