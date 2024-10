Gilberto Gil exalta importância da renovação do Roxy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gilberto Gil esteve nesta quinta-feira, 17, na inauguração do Roxy Dinner Show, em Copacabana. A nova casa de show, localizada no mesmo prédio do clássico cinema de rua, vai contar com apresentações que celebram a diversidade cultural brasileira. O cantor, que assistia filmes no antigo estabelecimento, acredita que a renovação do local é essencial para os turistas que visitarem a cidade conhecerem as diferentes expressões culturais do país.

“É um ambiente cultural importante que o cinema Roxy, agora é uma casa de espetáculo, em um bairro importante para a vida cultural do Rio, que é Copacabana. Uma cidade importantíssima para o turismo mundial, que é o Rio. Há vários aspectos positivos uma retomada de atividade aqui. Agora com música, entretenimento de um modo geral. É uma expectativa que o turista, em geral, tem em relação ao Rio, uma cidade que, pela beleza natural, pela força cultural e por esse aspecto também, a oferta de entretenimento interessante, é uma cidade muito importante mundialmente para o turismo mundial. Então, a casa se enquadra nesse conjunto de aspectos positivos da cidade”, pontuou.