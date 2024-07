Gafe histórica cometida com bandeira em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira, 26, um momento marcante do evento foi marcado por uma gafe. Depois do desfile de barcos com as delegações pelo rio Sena, os atletas se reuniram em uma arena improvisada sob a Torre Eiffel, onde o chefe olímpico Thomas Bach e o primeiro-ministro francês Gabriel Attal se posicionaram. Como parte da cerimônia, a bandeira olímpica foi hasteada sob aplausos da multidão. Porém ela estava, na verdade, hasteada de cabeça para baixo. Nas redes sociais, os espectadores comentaram o erro. “Meu Deus, a bandeira está de cabeça para baixo?”, escreveu um. Outro acrescentou: “O grande espetáculo foi apagado pelo clima, a exibição foi vergonhosa e, para completar, a bandeira olímpica foi içada de cabeça para baixo no auge de tudo”. O correto são os anéis azul, preto e vermelho no topo da bandeira, com os anéis amarelo e verde abaixo. O erro foi revertido quando ela foi içada no céu da capital.