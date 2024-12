Gabigol expõe detalhes da díficil relação com Tite

Com os minutos contados para sua saída definitiva do Flamengo, Gabigol, que deixa o clube neste domingo, 8, contou detalhes de sua relação com Tite, ex-técnico do time. De acordo com o jogador, Tite o boicotou diversas vezes. “Tive um ano praticamente que não joguei. Um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim. Vários jogos em que entrei cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro”, afirmou na série Até o Fim, do seu canal do YouTube. O histórico de atrito entre os dois é de longa data – quando Tite foi técnico da seleção brasileria no Catar, o jogador não foi chamado. Xii…

