Fundador do TikTok alcança topo da lista de bilionários da China

Zhang Yiming, fundador da ByteDance, grupo matriz do TikTok, se tornou o homem mais rico da China. Segundo a Hurun China Rich List, o magnata subiu ao topo da lista de bilionários, com fortuna avaliada a 281 milhões de reais, ultrapassando Zhong Shanshan, presidente da maior empresa de bebidas chinesas, com 47,9 bilhões. Zhang foi um dos fundadores da ByteDance em 2012, no entanto, saiu em 2021, após o endurecimento da regulamentação da indústria de tecnologia no país. Atualmente, vive em Singapura.