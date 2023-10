Flávia Alessandra deixa a Globo e vai para a concorrência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Flávia Alessandra anunciou a saída da TV Globo, nesta segunda-feira, 2, após 34 anos na emissora. De acordo com a atriz, a decisão de não prosseguir com o contrato fixo foi tomada por ambas as partes. No vídeo, compartilhado nas redes sociais, ela reforça o carinho que sente pela empresa e já apresenta o novo projeto: estreará como apresentadora ao lado do marido Otaviano Costa no Prime Video. O casal estará a frente do programa Temptation Island (Ilha da Tentação), um reality de pegação americano que irá ganhar uma versão nacional já com as gravações em outubro. “Vem aí…Flávia apresentadora! No último dia 30, fechei meu lindo ciclo de 34 anos com a TV Globo e acabo de assinar meu contrato com a Amazon para apresentar o Temptation Island, ao lado de my love! Estou muito feliz!”, escreveu Flávia.

