Filhos decidem não comparecer ao velório de Cid Moreira

Menos de 24 horas após o anúncio da morte do apresentador Cid Moreira, nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, os filhos Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Razendev Simões Moreira pediram na Justiça acesso a abertura do inventário deixado pelo pai, conforme revelado pela coluna GENTE. Uma fonte ainda revelou que os filhos não comparecerão ao velório de Cid, já que eram brigados não só com ele, mas também com a viúva, Fatima Sampaio.

A fortuna de Cid gerou briga com os dois filhos, Rodrigo e Roger. No ano passado, os herdeiros entraram na Justiça para que Fátima fosse investigada por dilapidar o patrimônio da família. O corpo do apresentador será velado, nesta tarde, no Parque Municipal de Petrópolis, na Região Serrana Fluminense, onde ele morava havia um ano com a mulher. No fim do dia, o velório acontece no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, na capital fluminense, no bairro de Laranjeiras. A família ainda não confirmou o horário das cerimônias.