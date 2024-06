Filho de Pedro Bial fala das suas referências musicais de Chico Buarque

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Theo Bial, filho de Pedro Bial e Giulia Gam, é um dos artistas que homenageia os 80 anos de Chico Buarque, a serem completados na próxima quarta-feira, 19. Ele conversou com a coluna GENTE sobre o show que preparou para o sábado, 15, no Blue Note, Rio de Janeiro, com o repertório do artista.

“Comecei na música porque gostava de compor e sempre me inspirei nele, um grande compositor. Sempre escutei em casa o repertório dele. Minha mãe é muito fã, teve até um filme (O Mandarim, 1995) que ela contracenou com ele, eles deram um beijo em cena. Mas não tenho contato com ele. Teve uma época que cursei filosofia e tive umas aulas com uma das filhas dele, a Luísa. Ela me dava aula de filosofia antiga. Já Silvia Buarque, outra filha dele, quando eu era pequeno, a encontrava bastante por causa da minha mãe e da minha madrasta, Isabel Diegues. Mas com ele mesmo, ainda não tive a oportunidade de estar, espero que um dia consiga. Sou muito fã de bossa nova, do samba, muito presentes na obra dele, é por isso que me identifico. Ano passado acabei gravando algumas coisas dele, alguns vídeos, e tiveram retorno positivo. Neste ano, no novo projeto, desde o início a ideia foi fazer essa homenagem”.