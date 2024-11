Filho de João Donato lança projeto celebrando a memória do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pouco mais de um ano depois do falecimento de João Donato, um dos artistas responsáveis pelo que se conhece hoje como música popular brasileira, seu filho, Donatinho, lança nova parceria com o pai. O novo álbum, Sintetiza2, segue o caminho iniciado no primeiro projeto da dupla, Sintetizamor (2017), quando Donatinho convidou o pai para fazer um álbum autoral de parcerias dos dois. O resultado foi um álbum com estética pop dançante, programações eletrônicas e feito totalmente com sintetizadores e teclados vintage, premiado como melhor do ano pelo Prêmio da Música Brasileira e com diversas prensagens em vinil no Brasil, Japão, Estados Unidos e Europa.

Agora, com uma abordagem mais latina e recheado de convidados especiais. Entre eles, Russo Passapusso, Joyce Moreno e Bluey (Incognito), que não só participam como intérpretes, mas também assinam composições. O álbum traz faixas como: Marina (João Donato, Donatinho e Russo Passapusso), Love Law (João Donato, Donatinho, Lucas Fernando e Jean-Paul Maunick), Imperador ( João Donato, Donatinho e Joyce Moreno), entre outras.

“Eu não esperava fazer uma continuação do nosso primeiro projeto, que foi o Sintetizamor, então, o Sintetiza2 é a realização de um sonho. A vontade surgiu de forma espontânea durante a pandemia e foi incrível poder criar este novo trabalho autoral com o meu pai. Esse é o último material inédito do Donato. De pai pra filho, de filho pra pai, de nós para vocês”, diz Donatinho. O álbum foi lançado pelo selo Sound Department, e está disponível nas principais plataformas musicais.