Filho de Edir Macedo surpreende com ensaio sensual

Moysés Macedo, filho caçula do bisco Edir Macedo, dono da Record e líder da Igreja Universal, surpreendeu internautas ao compartilhar um ensaio sensual com fotos e vídeos no Instagram. Em uma sequência de imagens, Mike, como é chamado, aparece somente de cueca em uma cama, dentro de uma sauna, no banho e depois vestindo um roupão. A publicação não passou despercebida dos seguidores, que lotaram de comentários o perfil do cantor. “Que gatinho”, comentou uma seguidora. “A Universal”, escreveu outro, em referência à igreja liderada pelo pai. “A gente pode fazer uma oração antes”, comentou mais um. Houve também quem repreendesse a atitude do jovem. “Que vergonha para o pai dele”, disse uma internauta.

Esta não é a primeira vez que Moysés sensualiza para seguidores nas redes. Em 2020, o artista, que é diretor de aquisições da Record tem investido na música, lançou um clipe da música Se Você For Minha Namorada. No dia do lançamento, o vídeo teve mais de 15 mil visualizações nas primeiras 24 horas. Atualmente, a publicação no canal do YouTube do cantor conta com 574 mil visualizações. A sua jornada na música, no entanto, começou bem antes, quando Mike conseguiu emplacar algumas músicas em novelas da emissora do pai, como Os Mutantes (2008).