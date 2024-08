Faustão reúne amigos para comemorar recuperação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tom Cavalcante compartilhou um registro com Faustão nas redes sociais, nesta terça-feira, 27. O apresentador se reuniu com amigos, em uma noite de pizza, para comemorar sua recuperação. Além do humorista, estavam presentes o filho caçula do apresentador, Rodrigo, de 16 anos; o ex-jogador Kaká; Muricy Ramalho, coordenador do time São Paulo; e o jornalista Cesar Filho.

“Bom dia, meu país! Só alegria! Pizza do Faustão voltou! Valeu Grandão! Noite Mágica!”, escreveu Tom na legenda da foto. “Ontem foi dia de pizza com meu amigo. Feliz por você!”, respondeu Ramalho. “A pizza do Faustão está de volta! Que alegria ver o Fausto tão bem e feliz! Muito obrigado, Fausto Silva pela amizade e generosidade de tantos e tantos anos!”, completou Cesar.

Em fevereiro deste ano, seis meses após passar por um transplante de coração, Faustão foi novamente internado e passou por mais um transplante de rim, após ter um agravamento de uma doença renal crônica.