Famosos são barrados em área restrita de show de Mariah Carey

Não está fácil para ninguém. Alguns famosos não conseguiram entrar no espaço com vista privilegiada para o palco, que é restrito a um seleto grupo, para assistir ao show de Mariah Carey, neste domingo, 22, última noite do no Rock in Rio. Um vídeo que circula nas redes mostra artistas como Juliana Paes, Xamã, Sophie Charlotte, Pocah e Juliette sendo barrados na entrada para o fosso da apresentação. No fim, foram obrigados a curtir a apresentação da diva como os demais presentes: no gramado.