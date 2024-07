Família Bolsonaro vende curso para ‘derrotar a esquerda’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os irmãos Carlos, vereador no Rio pelo PL, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL-SP, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentam atrair pré-candidatos de direita, e seguidores do bolsonarismo, a se inscreverem em um curso, em que os dois irão ministrar, sobre como “ter sucesso nas eleições de 2024”. O evento custa em torno de 1 mil reais e acontece no dia 10 de agosto, em São Paulo. O curso promete uma “imersão completa”, com direito a fotos com a família Bolsonaro, para quem deseja “livrar o Brasil das garras da esquerda”, “ser uma liderança na minha região” e “ver a direita na presidência em 2026”. Ele faz parte da plataforma de cursos “Ação Conservadora”, criada por eles em janeiro. O site é um local de treinamento “para candidatos, lideranças locais e apoiadores que desejam participar ativamente do processo de resgate do Brasil”.