Ex-Real Madrid descobre que não é pai após tatuar nome da criança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jogador Vinicius Tobias, de 20 anos, recebeu a notícia de que não é o pai da filha que estava esperando com a influenciadora Ingrid Lima. A mãe da recém-nascida Maitê esclareceu a situação no perfil do Instagram, detalhando que chegaram a conclusão após um teste de DNA feito após o nascimento do bebê. Os dois moraram juntos na Espanha durante o período em que Vinicius atuou pelo Real Madrid, clube de Vini Jr e Éder Militão, e anunciaram que estavam esperando um filho juntos em fevereiro deste ano. Para comemorar, ele chegou a tatuar “Maitê, te amo” na pele.

“Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo e, nessas idas e vindas, eu me relacionei com uma pessoa, ele também, ambos seguiram sua vida. No meio disso tudo veio a Maitê. Decidimos fazer um teste de DNA, e a Maitê não é filha do Vinicius. Peço de coração mesmo pra vocês pararem de atacar ele, eu pedi para que ele não comparecesse ao parto e não postasse nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e o Vinicius já sentamos, conversamos e resolvemos amigavelmente. Eu desejo as melhores coisas do mundo pra ele, que ambos possam seguir sua vida em paz”, explicou Ingrid na rede social. Atualmente, Vinicius atua no Shakhtar Donetsk, time do campeonato ucraniano.