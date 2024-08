Ex-marido de Nicole Bahls acusa governador do Acre de estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Bimbi, ex-marido da influenciadora Nicole Bahls, acusou o governador do Acre, Gladson Cameli, de estupro e disse ainda que vem sofrendo ameaças de morte por parte de Cameli.

“Eu fui bolinado pelo governador do Acre. Ninguém acredita. Mandaram uma mensagem de que vão me matar. Parabéns, a democracia”, escreveu o modelo, em uma publicação no Instagram feita na madrugada desta quarta-feira, 21.

Bimbi seguiu na sequência de stories pedindo ajuda. “Esse governador do Acre, com seus capangas, vai me pegar. Você me usou como uma mulher. Teus amigos, inclusive um, me ofereceu 13 mil reais para matar a irmã dele. Ou o senhor manda me matar, ou vou resolver”, continuou Marcelo, compartilhando um print de uma conversa no WhatsApp mostrando a ameaça de estupro.

Em nota publicada na rede social, Cameli informou que acusações serão respondidas na justiça: “O governador Gladson Cameli preza pela democracia e pelo direito de todo cidadão expressar seus questionamentos à sua gestão no governo do Acre. Como homem público, sempre respeitou e sempre respeitará o contraditório. Isso, porém, não dá direito, a quem quer que seja, fazer ataques à sua honra. Cada acusação à sua honra, acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos desta natureza, serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além das ações criminais e cíveis no âmbito da justiça estadual”.