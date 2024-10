Ex de Demi Lovato, lutador de UFC e MMA é encontrado morto nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O lutador de MMA Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como “Bomba”, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, 15, em Chicago, nos Estado Unidos. Natural de Belo Horizonte, Bomba tinha 38 anos e deixa uma filha de um ano, fruto do relacionamento com a modelo Kayla Lauren, sua atual parceira. A causa da morte ainda não foi revelada.

Ele ganhou notoriedade no esporte em 2014, quando participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil e fez parte da equipe treinada por Chael Sonnen. No ano seguinte, o brasileiro se mudou para Los Angeles, no estado da Califórnia. Durante esse período, o atleta passou pelo UFC e Bellator. Guilherme também ficou conhecido pelos namoros com Demi Lovato, entre 2016 e 2017, e Fernanda Paes Leme.

Com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, ele compartilhava o dia a dia como instrutor de Jiu-Jitsu no país norte-americano, os treinos, o amor pelo Cruzeiro, e a vida ao lado da filha pequena.