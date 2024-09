Ex-apresentadora da TV Globo compara antigo salário com publicação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafa Brites, ex-repórter do Mais Você, falou sobre seu salário na TV Globo e revelou que não se arrependeu de deixar a emissora carioca. Em participação recente em um videocast, ela compartilhou detalhes de sua saída. A jornalista pediu demissão em 2019. Um dos motivos, segundo a própria, foi por conta da maternidade. Ela é casada com Felipe Andreoli e o casal tem dois filhos, Rocco e Leon.

“Ainda não (me arrependi), porque, financeiramente, eu prosperei muito. O meu salário na Globo hoje é equivalente ao que ganho com um storie (publicação de 24 horas no Instagram). Nem precisa ser um post no feed ou um reels, apenas um story corresponde ao que eu ganhava no mês. Não tenho como me arrepender, porque aí prosperei, consegui realizar meus sonhos financeiros, escrever meu livro, fazer projetos incríveis. Não estou me comparando com o que ganham as grandes apresentadoras, como a Ana Maria Braga, mas dentro do meu trabalho, o meu salário (da época) é hoje um story”.