Equipe de Luan Santana diz que não houve convite para cantar com RC

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A assessoria de imprensa de Luan Santana entrou em contato com a coluna GENTE para negar a informação de que ele foi convidado ou mesmo se recusou a cantar no especial de natal de Roberto Carlos na TV Globo. “Se o convite tivesse acontecido, ele estaria lá antes mesmo do estúdio abrir. É muito fã do Roberto”. Segundo fonte da coluna, Luan estaria ainda com um projeto para gravação de um programa em andamento. Algo também negado por sua equipe. Após uma viagem de dez dias ao México, Luan está nesta segunda-feira, 9, em uma chácara em Bragança Paulista (SP) gravando uma campanha publicitária da sua linha de perfumes. Na terça-feira, 10, ele participa do lançamento de um projeto com a Stanley. É o primeiro artista brasileiro a firmar parceria de um projeto a marca.

