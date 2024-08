Entenda polêmica entre Kéfera, Bruna Louise e Alessandra Negrini

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a influenciadora e youtuber Kéfera Buchmann revelar na segunda-feira, 21, em entrevista ao De Frente com Blogueirinha, o motivo do rompimento de sua amizade com a humorista Bruna Louise, o nome das duas não saiu das redes sociais – e a polêmica envolveu até Alessandra Negrini. Durante sua participação no programa, Keféra alegou que ambas se afastaram devido a comediante ter confundido os sentimentos além de amizade por ela. Ao ser questionada pela apresentadora sobre Bruna estar “apaixonada”, a criadora de conteúdo contou que recebeu uma mensagem no Instagram em que a antiga amiga confessava sua paixão.

Bruna e Kéfera foram amigas entre 2015 e 2016, as duas chegaram a produzir uma peça juntas, mas se afastaram em seguida. Depois da repercussão da entrevista, Bruna publicou um vídeo de oito minutos em seu Instagram fazendo piada sobre a situação. O vídeo foi gravado durante um show de stand-up da humorista em que ela aparece com um livro de memórias das duas. “Saiu em tudo quanto é lugar, isso que eu fiquei em choque. Não era para ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal, vocês sabem. Eu aproveitei que minha DM está pronta para ser exposta e mandei um: ‘Oi, sumida’. DM é uma coisa pessoal. Vocês sabem, vocês mandam DM para as pessoas. Você manda um meme para aquele amigo que divide o mesmo neurônio que você, manda um story de uma pessoa que você não gosta para outra. DM é para isso”, disse.

Logo depois da publicação do vídeo, Negrini comentou no post e flertou com a humorista. “E eu, que te dou like todo dia? Cadê a minha DM?”, escreveu Negrini. Bruna, por sua vez, se animou com a situação e se declarou para a artista. “Acabei de sair do show e me deparar com essa notícia. Simplesmente, a Alessandra Negrini me mandou um comentário. Meu Deus do céu, não tenho nem roupa. Que bom, porque quero ficar sem (roupa)”, disse.