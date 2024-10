Embaixador de Portugal no Brasil avalia intercâmbio ’desigual’ de países

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Portugal apresenta sua gastronomia e literatura dentro da programação da Flip de 2024, numa Casa de Cultura no centro histórico. Em conversa com a coluna GENTE, o embaixador do país no Brasil, Luís Faro Ramos, fala sobre a relação entre os dois países e do intercâmbio literário que existe de forma “desigual”.

“Brasil e Portugal conseguem se entender em todos os sentidos. Nós temos uma relação, como todos sabemos, muito intensa e única. Histórica, cultural e institucional. Na área da literatura, ter iniciativas como esta, de uma casa de Portugal, que mistura livros e sabores, é um caminho muito bom para o público brasileiro conhecer o que se passa no nosso país. Nós temos autores portugueses aqui conosco na Flip. O momento de virada positivo foi o convite a Portugal para a Bienal do Livro de São Paulo em 2022. Desde então, temos assistido a um intercambio cada vez maior da literatura portuguesa. Já o circuito contrário, não tem sido exatamente assim. Costumo dizer que nós trazemos a nossa literatura para aqui, ela é muito valorizada, já o Brasil leva a música para Portugal. Há sempre margem para melhorarmos estas iniciativas. Além disso, a gastronomia e literatura estão muito ligadas. São duas áreas em que o brasileiro valoriza em Portugal”