Em turnê no Brasil, Bruno Mars anuncia novo estado civil

Bruno Mars, 39, anunciou novo estado civil, no sábado, 5, durante o show realizado no Estádio Morumbi, em São Paulo. O cantor revelou o término com a modelo Jéssica Caban, 42, com quem estava junto há 13 anos. “Estou solteiro”, disse Bruno diante do estádio lotado. “Cadê as solteiras?”, provocou ele, levando o público ao delírio. Em seguida, o cantor afirmou que “está na pista”. “Eu to facinho”, continuou antes de emendar versos de Leave The Door Open. Apesar de brincar no palco, essa foi a primeira vez que afirmou estar descompromissado.

A separação já estava sendo especulada há meses pela imprensa internacional. Em janeiro, o The Sun afirmou que os dois haviam passado as festas de final de ano separados. Natural de Nova York, Jessica começou a carreira de modelo aos 20, em meados de 2002. Mars já revelou, inclusive, que a ex-namorada foi a musa inspiradora de um de seus principais sucessos, When I Was Your Man.