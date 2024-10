Em evento para mulheres, Trump chama senadora de ‘atraente’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Donald Trump compareceu a um evento da Fox News, na Geórgia, nesta terça-feira, 15, onde falou sobre questões femininas diante de um público composto exclusivamente por mulheres. Em um momento, ele foi questionado por uma integrante do público sobre como o direito ao aborto é de competência dos estados, não do governo federal, o mesmo poderia ser aplicado no que diz respeito à fertilização in vitro. Trump imediatamente começa a resposta descrevendo Kate Britt como uma “pessoa jovem, fantástica e atraente do Alabama”, e então menciona que ela é senadora. Ele continuou dizendo que um juiz encerrou a fertilização in vitro no Alabama, e Britt, senadora republicana do estado, recebeu muitas críticas por isso. Depois que ela explicou o processo para Trump, ele diz que imediatamente disse a ela que era a favor e que sua administração potencial é favorável a fertilização in vitro.

A Suprema Corte do Alabama decidiu em fevereiro que embriões criados usando fertilização in vitro são protegidos pelo Wrongful Death of a Minor Act (lei sobre morte injusta de menor) — dizendo que esses embriões são considerados crianças. A decisão levou várias clínicas que realizam o processo cessarem suas operações.