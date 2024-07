Elon Musk quer mudar sede do X por ser contra lei para crianças trans

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elon Musk ameaçou mudar a sede de duas de suas principais empresas, a SpaceX e a plataforma de mídia social X, da Califórnia para o Texas, após o estado aprovar uma lei que impede as escolas de notificarem os pais caso os filhos se identifiquem como pessoas trans. No X, o bilionário afirmou que “esta é a gota d’água” se referindo a lei sancionada na segunda-feira, 15. “Eu esclareci ao governador que legislações como essas forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia para proteger seus filhos”, escreveu.

Ainda de acordo com Musk, a sede do X iria para Austin, no Texas e a SpaceX iria para Boca Chica, também no Texas. Por lá, já estão sediadas a Tesla, desde 2021, e o próprio Musk, que deixou a Califórnia para morar no estado – que não cobra imposto de renda. O empresário tem uma filha transgênero, Vivian Jenna Wilson. Ela entrou com um pedido de corte de relações com o pai em 2022 e disse que não queria mais “ser parente de meu pai biológico de qualquer forma” ao solicitar a mudança legal de seu nome e gênero.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou a decisão de Musk nas redes sociais. “Você dobrou o joelho”, publicou ele, junto com uma captura de tela de uma publicação de 2022 de Donald Trump que dizia que Musk “cairia de joelhos e imploraria” se ele pedisse. A declaração ocorre depois do bilionário apoiar formalmente a campanha do ex-presidente.