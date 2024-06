Elon Musk confirma nascimento de 12º herdeiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elon Musk confirmou o nascimento de seu 12º filho. No início do ano, sua mulher, Shivon Zilis, deu à luz um bebê — seu nome e gênero não foram divulgados pelos pais. O nascimento do herdeiro só foi “descoberto” esta semana após a publicação de reportagens em veículos da imprensa norte-americana. Em entrevista ao site Page Six, Musk rebateu os relatos de um suposto parto “secreto” e afirmou que a chegada do herdeiro estava “longe de ser um segredo”, já que as famílias estavam cientes da gravidez. “Todos os nossos amigos e familiares sabem. A não emissão de um comunicado de imprensa, o que seria bizarro, não significa ‘secreto'”.

O novo bebê é o terceiro filho do empresário com Zilis, executiva da Neuralink, companhia da qual Musk é dono. Os dois são pais dos gêmeos Strider e Azure, nascidos em 2021. Já com a cantora Grimes, sua ex-mulher, Musk é pai de Exa Dark Sideræl, X (nascido X Æ A-12) e Techno. Os outros herdeiros do empresário são frutos da relação com a ex-mulher Justine Musk. Juntos eles tiveram os gêmeos Griffin e Vivian e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian. O primogênito do ex-casal, Nevada, teve morte súbita dez semanas depois de nascer.