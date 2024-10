Elisa Zarzur fica noiva de Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influenciadora Elisa Zarzur compartilhou o pedido de casamento do empresário Alexandre Negrão em uma viagem a Utah, nos Estados Unidos. Juntos há dois anos e meio, eles estavam em um hotel luxuoso em Canyon Point. Na sexta-feira, ela anunciou nas redes sociais o noivado com fotos dos dois. Já na segunda-feira, 21, compartilhou uma foto do anel com um generoso diamante. Alexandre foi casado com a atriz Marina Ruy Barbosa de 2017 a 2021. Ele e Elisa assumiram namoro em 2022.

Elisa é neta de Waldomiro Zarzur, engenheiro que se tornou uma referência do ramo imobiliário brasileiro. O patriarca da família, falecido em 2013, se tornou dono de diversos imóveis na cidade de São Paulo, deixando uma herança bilionária.