Eliminado, galã do vôlei surpreende namorada em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fora da disputa dos Jogos Olímpicos, o ponteiro da seleção de vôlei, Henrique Honorato, surpreendeu a namorada com um pedido de casamento aos pés da Torre Eiffel, em Paris. Alice Gomes é ginasta de trampolim e foi sexta colocada no Mundial do ano passado. O casal compartilhou o momento nas redes sociais, com o ponto turístico ao fundo. Tudo com direito aos aplausos de turistas que passavam pelo local. “Te amo tanto que não cabe em palavras. Obrigada por tudo. Paris vai ficar marcada pra sempre nas nossas vidas. E quando a gente casar eu dou um mortal”, escreveu Alice na publicação do Instagram.

Henrique foi convocado para as Olimpíadas como suplente e entrou em quadra nas primeiras duas partidas da seleção nos Jogos. O time brasileiro acabou eliminado nas quartas de final, caindo para os Estados Unidos.