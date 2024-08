Eliana relata situação inusitada ao atingir orgasmo: ‘Saia Justa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No programa Saia Justa, do GNT, desta quarta-feira, 14, as apresentadoras Rita Batista, Tati Machado, Eliana e Bela Gil debateram sobre sexualidade feminina e compartilharam histórias sobre sexo, prazer e orgasmos. Durante o papo, Bela trouxe suas experiências pessoais, trazendo à tona a intensidade que o sexo pode proporcionar. “Tem sexo que vai além do prazer. Eu já cheguei a chorar bastante”. As colegas, Tati e Eliana contaram e contaram que também chegaram a chorar durante o sexo. “Já chorei! Nossa, que delícia. Acontece, acontece. É um negócio muito forte”, disse Eliana. Rita foi a única que não passou por essa experiência: “Eu nunca terminei chorando. Tá faltando isso aqui, vou até anotar”.