Eleição nos EUA: mentor de Eduardo Bolsonaro e Trump deixa cadeia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A uma semana da acirrada eleição presidencial dos Estados Unidos, Steve Bannon, grande ideólogo da extrema-direita, saiu da prisão nesta terça-feira, 29, após quatro meses. O ex-estrategista da Casa Branca durante o governo do ex-presidente Donald Trump foi preso por não colaborar com as investigações sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Também mentor de Eduardo Bolsonaro (PL), ele foi um dos estrategistas responsáveis pela vitória do republicano em 2016. Além de não colaborar com as investigações, um dia antes do ataque 6 de janeiro de 2021, Bannon disse em seu podcast que “o inferno vai acontecer amanhã”. A tentativa de golpe dos trumpistas influenciou os bolsonaristas a invadirem o prédio dos Três Poderes.