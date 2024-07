Eduardo Paes ironiza ‘faria limers’ com nova bolsa de valores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Paes (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 3, a chegada da nova bolsa de valores na capital fluminense. Em um vídeo cheio de “provocações” e referências à Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro diz que a nova bolsa vai marcar a retomada do protagonismo econômico da cidade. “Aquela que movimenta um setor que, só aqui no Rio, foi responsável por mais de 1,5 bilhão de reais arrecadados em ISS nos últimos três anos, que vai gerar empregos e negócios e estimular a concorrência”.

Ele veste um “coletrader”, item de roupa muito usado por “faria limers” e um copo Stanley em mãos, com um fundo verde de prédios atrás, para dizer que o estilo de vida paulistano está invadindo a capital fluminense. “Aqui o beach tennis é na praia de verdade”, brinca o prefeito. A bolsa de valores do Rio deve começar a funcionar em 2025, segundo Cláudio Pracownik, CEO da ATG, empresa que vai operar a nova bolsa. O empreendimento, caso saia do papel, é considerado um possível competidor da B3, sediada em São Paulo.