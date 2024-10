Duda Nagle conta como descobriu gravidez de Sabrina Sato

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duda Nagle, 41 anos, contou como recebeu a notícia da gravidez de Sabrina Sato, 43, ex-mulher e mãe da sua filha, Zoe, 5. Segundo o ator, a apresentadora ligou para ele após a notícia começar a circular na imprensa e redes sociais.

“Fiquei muito feliz, é um casal muito legal, ele é um bom garoto, a família é boa e os dois têm uma energia boa juntos. E vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom para todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles”, disse Nagle, em entrevista a um podcast, nesta quarta-feira, 16, demonstrando uma boa relação com o ator Nicolas Prattes, 27, noivo de Sabrina e pai do novo filho da artista. “Vou me segurar para não ficar amigo demais”.

O artista falou ainda que já sabia que a ex gostaria de lhe contar algo. “O engraçado é que Sabrina já está há alguns dias assim: ‘Eu posso te ligar? A gente precisa trocar uma ideia, vamos conversar rapidinho? Você tem um tempinho?’. A gente chegou a se falar, acabamos entrando em outros assuntos, mas sabe quando você sente a energia? A energia já estava ali”, comentou o filho de Leda Nagle, que mantém uma boa relação com Sato. “A gente se esforçou muito, e acho que foi a melhor coisa que a gente fez desde a separação, para blindar a Zoe e manter a diplomacia”.

A gravidez de Sabrina foi divulgada nesta quarta-feira, 16. “Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, informou o comunicado oficial. Os dois assumiram a relação no Carnaval deste ano e ficaram noivos no mês passado.