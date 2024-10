Dívidas podem levar espólio de Pelé à penhora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas do espólio de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, por causa de dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóveis em Santos, litoral de São Paulo. As propriedades fazem parte da herança do ex-jogador, que faleceu em dezembro de 2022.

Segundo documentos aos quais a coluna GENTE teve acesso, a Justiça ameaçou penhorar no início de setembro um imóvel, no condomínio Edificio Sierra Marina, o mesmo onde uma das herdeira do ex-jogador mora atualmente. A prefeitura de Santos já moveu 16 processos de cobrança dos carnês de IPTU das propriedades, que totalizam dívidas de 60 mil reais. No final do ano passado, a Justiça penhorou mais de 10 mil reais dos ativos de Pelé para o pagamento das dívidas.